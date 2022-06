La Juventus sta seguendo la situazione legata al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riferisce Tuttosport la volontà del giocatore con il suo agente Fali Ramadani è quella di definire il suo futuro non appena tornerà in Italia. Nei prossimi giorni infatti è atteso un intorno tra il suo entourage e Aurelio De Laurentiis. Interessante l'offerta ricevuta dal Barcellona. Il Napoli non lo farebbe partire per meno di 40 milioni e la Juve a questo punto attende che si liberi a parametro zero la prossima estate.