La Juventus vuole cedere Merih Demiral per poter virare su Kalidou Koulibaly del Napoli. Come riporta SkySport in questa settimana si sarebbe dovuto tenere l'incontro tra Fali Ramadani, agente del senegalese, e il Napoli. Incontro che però non si sarebbe ancora tenuto. La volontà di Spalletti è quella di trattenere Koulibaly, ma il difensore chiede 6 milioni.