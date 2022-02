Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo è da tempo nei radar della Juventus. Il giocatore piace alla Vecchia Signora che vorrebbe aumentare il numero di giocatori italiani nello spogliatoio. Dall'altra parte la Roma che non vorrebbe privarsi del talento azzurro se non a fronte di un'offerta di almeno 40 milioni di euro oppure riuscendo a portare nella capitale il centrocampista bianconero Weston McKennie. Il contratto di Zaniolo però scadrà il 30 giugno 2024.



IL RINNOVO - Tiene banco la questione del rinnovo di contratto del giocatore della Roma. Infatti con la vecchia dirigenza gli era già stato promesso un rinnovo a terminate cifre. Ora come riporta La Gazzetta dello Sport l'entourage del giocatore ha avuto un incontro con Thiago Pinto ma non sono state gettate le basi per un rinnovo. La Juventus resta vigile sulla situazione e sogna Zaniolo in estate.