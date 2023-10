"Together, a Black & White show”, è il nome della festa organizzata ieri sera dalla Juventus al Pala Alpitour di Torino, che ha fatto registrare il tutto esaurito per celebrare il centenario della proprietà della famiglia Agnelli. Sugli spalti i tifosi, i giocatori e le giocatrici di oggi, in campo tantissimi campioni e vere leggende bianconere. Anche se qualcuno mancava... C'era Del Piero, c'era Zidane, c'erano anche i vari Lippi, Platini e così via,