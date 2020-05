Tamponi negativi, compresi quelli di Rabiot e Higuain. La Juve si porta avanti e annuncia la negatività del gruppo attraverso un comunicato ufficiale. Nella giornata di domani, alla Continassa si vedranno anche Higuain e Rabiot, che non dovranno dunque sottostare alla quarantena fino a oggi obbligatoria. Insieme al gruppo dei brasiliani (domani tornano anche Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro), Sarri avrà pure i 'ritardatari' del gruppo. Finalmente al completo, Demiral a parte.



SI RIPARTE - Dopo i ritardi contestati, dunque, Higuain e Rabiot ritroveranno i compagni al centro sportivo, dove mancano da mercoledì 11 marzo. Gonzalo è rientrato dall'Argentina solo qualche giorno fa, Adrien l'ha preceduto di 24 ore: per entrambi, situazioni particolari e conseguenze in agguato. Vedremo, insomma, come sarà la ripresa anticipata: entrambi, comunque, si sono mostrati in buona condizione.