Riportare Paul Pogba alla Juventus è un sogno, ma non una missione impossibile. Almeno, questo è quello che sembra filtrare dalla Continassa, secondo quello che racconta Tuttosport. La dirigenza bianconera, infatti, è convinta di avere i mezzi per convincere il centrocampista francese a vestire nuovamente il bianconero.



Sono diverse le leve su cui la Juventus può contare. L’amore, mai nascosto, di Pogba per la città di Torino, il legame che ancora esiste con diversi elementi dello spogliatoio e, in particolare, quello con Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico livornese spinge per l’acquisto di un big a centrocampo, il profilo adatto potrebbe essere proprio quello di Paul.



Dopo le ultime dichiarazioni ai media francesi, visto lo stato di stallo nelle trattative, il futuro di Pogba sembra essere sempre più lontano da Manchester. Arriverebbe a parametro zero, dunque, ma con il peso di un maxi ingaggio da 15 milioni netti, quello che percepisce ai Red Devils. Cifre a cui la Juventus non può e non vuole arrivare, ma questo non vuol dire rinunciare. Sempre secondo Tuttosport, infatti: “Ciò che può mettere sul piatto il club bianconero è semmai un ingaggio molto variabile, legato al rendimento e - più ancora - ai risultati raggiunti (che implicano introiti, che implicano la possibilità di elargire emolumenti più corposi)”.