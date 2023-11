Mancano 11 giorni alla gara tra Juventus e Inter in programma all'Allianz Stadium, gara che potrebbe rivelarsi uno snodo chiave per la corsa allo Scudetto in cui Massimiliano, almeno formalmente, dice di non credere. Alla Continassa intanto proseguono gli allenamenti come riferisce Tuttosport. A disposizione di Max sono soltanto in cinque:non infortunati e non con le rispettive nazionali.Ieri alla Continassa questi cinque si sono allenati con la formazione Primavera di Paolo Montero per riuscire a svolgere un allenamento completo. Oggi sarà la Next Gen di Massimo Brambilla ad abbandonare Vinovo alla volta di Via Traves. Così previsto anche per altri giorni. Occasione da non farsi sfuggire per i giovani che vogliono attirare l'attenzione di Max. Il campionato Primavera è fermo a causa degli impegni delle Nazionali Under, la Next Gen ha ottenuto il rinvio della gara contro l'Entella, quindi tutti restano a disposizione di Allegri.