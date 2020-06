1











La quiete dopo la fatica. Che non sarà stata tempesta, ma comunque si è avvicinata. La Juve del day after, il giorno dopo l'amichevole interna con aiuto prezioso dell'Under 23, ha svolto lavoro defaticante e si è preparata ulteriormente per il ritorno in campo. Avverrà tra soli sei giorni, e sarà già semifinale di Coppa Italia contro il Milan all'Allianz Stadium.



GLI ASSENTI - Assenti di lusso sono stati Giorgio Chiellini e Aaron Ramsey. Per entrambi, Maurizio Sarri e il suo staff non hanno voluto forzare il rientro: sanno bene quanto possano essere delicati i loro muscoli, e dato il carico di lavoro dei giorni scorsi, anche i due giocatori hanno preferito evitare di gettarsi subito nella mischia. Per la sfida coi rossoneri verranno comunque valutati. Fuori ovviamente anche Gonzalo Higuain, alle prese con un risentimento muscolare, e Merih Demiral, ancora in fase di recupero dopo la rottura del crociato lo scorso gennaio. Il resto del gruppo si è allenato normalmente.