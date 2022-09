Una notte di riflessioni. Non è difficile immaginare che dopo la sconfitta contro il, il board dellaabbia passato ore intense a riflettere sul prossimo futuro della squadra.: sì, Massimilianoper il momento è riconfermato come guida tecnica della Vecchia Signora. Come riporta Tuttosport: “la linea alla Continassa non cambia. E anche i programmi restano invariati: toccherà a Massimiliano Allegri - e non a un eventuale sostituto invocato da gran parte dei tifosi - risollevare la Juventus. Nessun esonero e avanti con il “Conte Max”.”.Cambiare in corsa non è prerogativa del club e, inoltre, non è così scontato che un nuovo allenatore, calato in questo contesto, possa da subito dare la svolta che serve a risalire la china, a far sì, soprattutto, che non sfumi l’obiettivo qualificazione agli ottavi di Champions League. Infine, che a questo può aggrapparsi, mentre la dirigenza, o almeno chi si schiera nel partito del cambio di allenatore, resta con le mani legate.In casa Juve, dunque, non resta che sperare: “Allegri alla ripresa sarà in panchina e recupererà qualche infortunato (non ancora Chiesa e Pogba ), ma dovrà cambiare marcia alla Juventus.. Allegri, a cui mestiere e talento non mancano, di solito tira fuori il meglio di sé in queste condizioni. Alla Continassa sperano che sia così anche stavolta”.