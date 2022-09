Come racconta Tuttosport, il Leonardotornato dalla Nazionale è un giocatore ritrovato sotto tutti i punti di vista. Caratteriale, fisico e tecnico. Oltre che tattico, ma su questa variante ne parleremo a lungo tra poche righe. Cominciamo dall’aspetto motivazionale: lasciata Torino per questa doppia avventura nell’Italia contro Inghilterra a Milano e Ungheria in trasferta, il capitano ha assolto al meglio la responsabilità di chi indossa al braccio la fascia. La Nazionale di Mancini ha infatti beneficiato della sua esperienza e del suo carisma.