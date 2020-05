E' il giorno di Cristiano Ronaldo, che torna alla Continassa 72 giorni dopo l'ultima volta. Lo scorso 8 marzo era partito per Madeira, dopo che i bianconeri avevano battuto 2-0 l'Inter, tre giorni prima che il campionato venisse fermato con la positività al coronavirus di Daniele Rugani, primo calciatore della Juve e di Serie A a contrarre il Covid-19. Il portoghese è rimasto per due mesi nella sua isola, Madeira, in compagnia del resto della famiglia e nelle ultime due settimane è rimasto a casa in isolamento. Oggi riparte dal J Medical con gli esami e dalla Continassa per i primi allenamenti col resto della squadra.



9.30 - Cristiano Ronaldo ha varcato i cancelli della Continassa



Segui qui tutti gli aggiornamenti live, clicca sulla gallery o scorri per foto e video