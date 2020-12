La Juventus stamattina si è allenata alla Continassa dopo 4 giorni di vacanza, compreso il "dubaiese" Ronaldo. In attesa del report ufficiale da parte della società, la notizia è che i giocatori lavoreranno individualmente sia oggi che domani. Questo a causa dei protocolli-Covid: tutto il gruppo squadra si sta sottoponendo a tampone oggi e domani, e solo all'esito negativo di entrambi si potrà mercoledì tornare ad allenarsi in gruppo. E per la prima volta in stagione ​Andrea Pirlo avrà a disposizione l'organico al completo! La base per la svolta.