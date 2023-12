Anche alla Continassa sembra che ci credano, come ha recentemente confessato. Tuttavia, la differenza rispetto ad alcune stagioni vincenti del passato è evidente, poiché l'Inter non solo occupa la prima posizione in classifica, ma è anche considerata la favorita per la vittoria finale da parte degli esperti, specialmente dopo la recente dimostrazione di forza del Napoli.Nonostanteabbia adottato un approccio classico, la situazione è diversa rispetto al passato, poiché la Juventus non è accreditata della miglior rosa del torneo e dei favori del pronostico. Per questo motivo, pubblicamente, tutti presso la Juventus preferiscono mantenere un profilo basso, nonostante l'Inter sia a soli due punti di distanza e i bianconeri non partecipino alle coppe europee.Ne scrive Gazzetta.