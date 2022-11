C'è anche un exallaper il ritiro delin vista delin Qatar: si tratta di, che a 39 anni è pronto a partecipare per la terza volta alla competizione iridata con il grande sogno di conquistare la vittoria. Per lui in bianconero un'esperienza breve ma intensa durata un solo anno, tra il 2016 e il 2017, fino alla finale di Champions League persa a Cardiff contro il Real Madrid: 33 le sue presenze totali e 6 i gol segnati, con uno scudetto e una Coppa Italia ad arricchire il suo già ampio palmares.