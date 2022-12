C'era anche Paulquesta mattina all'allenamento odierno alla. Il Polpo non ha lavorato con i compagni (ancora presto per lui), ma si è posizionato a bordocampo insieme alla dirigenza, per osservare laagli ordini di Massimiliano. La speranza è sempre quella di poterlo riavere a disposizione per la ripresa del campionato, almeno in panchina, ma chiaramente tutto dipenderà dall'evoluzione del suo programma personalizzato.