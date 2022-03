Non solo rinnovi. Alla Continassa c'è anche #Chiesa, per proseguire il suo percorso di recupero pic.twitter.com/Q9aV20AN5d — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 21, 2022

Non solo rinnovi alla. Il quartier generale dellaha visto oggi anche l'arrivo di Federico, sempre impegnato nel suo lungo recupero dall'infortunio al crociato. L'esterno si è presentato in sede in tarda mattinata, mentre all'interno è in corso anche l'atteso incontro tra Paulo Dybala e la dirigenza bianconera per il suo possibile prolungamento di contratto. Ecco il video a cura del nostro inviato: