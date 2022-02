C'è una Juventus che guarda al presente, con una Champions League da raggiungere senza se e senza ma, e un'altra che è già proiettata al futuro. Che avrà una sua ossatura giovane e italiana. Cherubini lavora da settimane con il Genoa per Cambiaso e vuole blindare Fagioli. Come? ​Per il primo sta intensificando i contatti e cercando di trovare l'intesa con il Genoa. Mentre il secondo sta facendo molto bene con la Cremonese, sono iniziate le trattative per il rinnovo di contratto e occhio all'anno prossimo...