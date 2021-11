Non solo il risultato, che premia l'Atalanta per 1 a 0. Potrebbero esserci ulteriori problemi per la Juventus. Infatti, al fischio finale del primo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, Federico Chiesa ha seguito i compagni verso la pancia dello Stadium zoppicando e, ad una prima impressione, sembra trattarsi di un problema muscolare. Nei prossimi minuti, al momento dell'ingresso in campo delle squadre per la ripresa, si capirà se il problema è grave o se si è trattata solo di una botta.