Non solo l'attaccante, con Arekbalzato improvvisamente in pole rispetto a Memphis, ora più defilato ma comunque sul taccuino dei bianconeri. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lasi prepara anche ad andare all'assalto di Leandro, il regista tanto desiderato da Massimilianoe indicato come obiettivo per il centrocampo ormai da mesi.- La strategia del club sembra delineata, e si intreccia in maniera evidente proprio con l'altra trattativa del momento, quella per il vice di Dusan: come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, infatti, i costi della possibile operazione per portare Milik a Torino - 2 milioni di euro per il prestito dal, con obbligo di riscatto condizionato per altri 8, e un ingaggio da 3.5 milioni netti o poco più - sarebbero decisamente più ridotti rispetto a quelli per l'olandese del, e pertanto consentirebbero alla Juve di avere margini di manovra maggiori per affondare il colpo per Paredes. L'obiettivo prioritario, su questo fronte, rimane comunque quello di convincere ila un prestito con obbligo. E a fornire l'assist, a sorpresa, potrebbe essere proprio Milik...