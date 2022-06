Piace, e piace molto, Marko Arnautovic alla Juventus. L'attaccante austriaco è stato individuato dai bianconeri come rinforzo ideale per l'attacco, dove si è fatta urgente la necessità di andare a caccia di un vice di Dusan Vlahovic. Convincere il Bologna a cederlo non sembra un'impresa facile, ma la Signora potrebbe avere un asso nella manica: secondo quanto riportato da Tuttosport, il club sta pensando di mettere sul piatto il cartellino di Gianluca Frabotta, reduce da una stagione in prestito al Verona; la contropartita tecnica potrebbe quindi diventare la chiave in grado di sbloccare la trattativa.