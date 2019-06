Il futuro di Gonzalo Higuain resta tutto da definire. Dopo una stagione da dimenticare in prestito tra Milan e Chelsea, il Pipita deve assolutamente rifarsi a partire dalla prossima, ma difficilmente potrà farlo con la maglia della Juventus, che ne detiene il cartellino, anche in caso di arrivo a Torino di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Fabio Paratici è pronto a tentare l'all-in per portare Nicolò Zaniolo a Torino e nell'affare potrebbe rientrare anche Higuain. La Roma, infatti, è alla ricerca di un sostituto per Edin Dzeko, vicinissimo all'Inter, e il Pipita potrebbe fare al caso dei giallorossi.