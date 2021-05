La Juventus si gioca tutto in due partite. Nessuno voleva arrivare in acque tante profonde, ma a questo punto tanto vale nuotare e farlo al meglio. Prima la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, poi l’ultima di campionato contro il Bologna, con un occhio rivolto proprio alla stessa Dea. Infatti, si può dire che la Juve si gioca tutto contro e perfino insieme alla squadra di Gasperini.



Battere l’Atalanta porterebbe in bacheca il secondo trofeo stagionale, che sicuramente male non fa. Archiviata la Coppa Italia, sarà necessario sperare nei bergamaschi, impegnati contro il Milan in un match a dir poco cruciale. La classifica racconta di un Inter campione d’Italia e di una Atalanta già qualificata alla Champions, e soprattutto di Napoli, Milan e Juve racchiuse in 1 punto (rispettivamente 76, 76 e 75). Chiaramente, l’obbligo sarà vincere contro il Bologna, poi sperare nella Dea, che ha 5 milioni di motivi per battere il Milan. POSIZIONI IN CLASSIFICA – È sbagliato pensare che la banda del Gasp possa arrivare alla sfida contro il Diavolo sazia di gol e vittorie, perché difendere il secondo posto in classifica sarebbe oro che cola. Anzi, milioni. La ‘ripartizione quota diritti tv’ va in base al piazzamento e tra secondo e quarto posto, nel caso in cui dovesse perdere contro i rossoneri, ci passano ben 5 milioni (da 19,4 a 14,2). Stesso ragionamento per i felsinei, in bilico per 1 milione di euro. Per la Juve vale ancora di più, perché centrare o meno la Champions fa tutta la differenza del mondo.



