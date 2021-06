di Nicola Balice

Un centravanti, per cominciare. Uno vero, un numero nove come non si possono considerare né Cristiano Ronaldo (nel caso in cui restasse) né Alvaro Morata (aspettando l'annuncio del rinnovo del prestito), nonostante buone intenzioni presunte o reali. Questa è la priorità in casa Juve per l'attacco, in attesa di capire cosa deciderà di fare CR7: una prima punta serve comunque, forse a maggior ragione. Certo, cambiano le disponibilità economiche, ma sul centravanti lavora in ogni caso Federico Cherubini per accontentare le richieste di Max Allegri. Poi se Ronaldo invece lasciasse la base, allora bisognerà anche raddoppiare i colpi in attacco, pure considerando la pace forzata da fare con Paulo Dybala: a quel punto anche un giocatore con caratteristiche diverse servirà. D'altronde “è la somma che fa il totale”, se tre punte erano poche nelle ultime due stagioni, quattro non potranno essere troppe la prossima.



