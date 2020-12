1









Morata e Ronaldo, Ronaldo e Morata. Palla a loro e pedalare. Perché tanto alla fine i gol arrivano. CR7 ha segnato il 40% delle reti bianconere in questa stagione, lo spagnolo è a 10 gol e 7 assist in 16 partite. I gemelli del gol, o più semplicemente la coppia d'oro di cui Andrea Pirlo non può fare a meno. Se per Cristiano è ordinaria amministrazione, l'ex Atletico Madrid ha stupito tutti lasciando a bocca aperta chi si ricordava quel ragazzino andato via da Torino quattro anni fa con l'etichetta di un giocatore troppo discontinuo.



ATTACCANTE CERCASI - Già, ma se si fermano loro? Difficile, chiaro. E' successo solo 3 volte che almeno uno dei due - quando erano in campo insieme - non finisse sul tabellino dei marcatori. E tutte e tre le volte la Juve non ha vinto (pareggi con Verona e Atalanta, ko in Champions col Barça). Non solo: delle quattro partite senza Ronaldo i bianconeri ne hanno vinta una sola, per dire. Però le alternative a disposizione dell'allenatore non sono molte: lì davanti, per esempio, c'è solo Dybala che tra l'altro non sta passando un gran periodo. Poi una volta Kulusevski, un'altra Chiesa, qualche inserimento di McKennie e magari una testata del Bonucci o de Ligt di turno. Troppo poco per chi vuole vincere tutto il possibile. Ecco perché a gennaio la Juve andrà sul mercato a caccia di un rinforzo per l'attacco. GIROUD - I nomi più caldi accostati da mesi ai bianconeri sono quelli di Olivier Giroud e Arek Milik. Il francese si sta facendo largo nell'attacco del Chelsea a suon di gol: 8 in 14 gare, 6 nell'ultimo mese. Una punta d'esperienza che per la Juve sarebbe l'ideale come vice Ronaldo, ma la posizione dei Blues sul giocatore è cambiata rispetto a qualche temo fa. Il Chelsea infatti vuole tenere Giroud almeno fino a giugno, Lampard è soddisfatto delle sue prestazioni e anche il giocatore non ha più chiesto di andare via come era successo in estate.



MILIK - Diversa la situazione di Arek Milik, vero e proprio separato in casa nel Napoli e con la valigia già pronta per iniziare una nuova esperienza. Quella di Milik e la Juve è stata una lunga telenovela estiva iniziata quando c'era Sarri in panchina e interrotta con l'arrivo di Pirlo: i bianconeri avevano l'accordo col polacco richiesto dall'ex allenatore, ma con il cambio in panchina la dirigenza ha fatto frenato tutto virando su altri obiettivi. Potrebbe essere la soluzione giusta per il mercato di gennaio però, a patto però che il Napoli cambi le richieste: l'attaccante è in scadenza di contratto a giugno ma vorrebbe cambiare aria il prima possibile, De Laurentiis vuole 15/18 milioni che al momento la Juve non è disposta a spendere per un giocatore che si svincolerà tra sei mesi. Al momento quindi tutto il peso dell'attacco della Juve è sulle spalle di Ronaldo e Morata, ma i dirigenti bianconeri sono consapevoli che per arrivare fino in fondo serve una quarta punta.