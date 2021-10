L'Inter è terza in classifica e ha il miglior attacco finora della Serie A, con 23 gol segnati in 8 partite. Abbastanza per preoccupare la Juventus, ma non per spaventarla. Anche perché c'è un altro dato che può far ben sperare Max Allegri, soprattutto se riuscirà ad arginare l'impeto offensivo nerazzurro.E di reti in totale ne ha subite 11, una in più della Juve.