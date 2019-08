La rivoluzione di Maurizio Sarri non passa solo dalla mentalità e dalle filosofie di gioco. Come riporta Tuttosport, infatti, le porte girevoli dell'attacco hanno portato una vera e propria ventata d'aria fresca. Tante incognite insomma, con i soliti noti Dybala e Mandzukic indiziati 1 e 2 per partire e con Lukaku e/o Icardi le alternative più papabili. Così, restano solo Bernardeschi e Ronaldo a completare un reparto che resta decisamente scarno. Cuadrado e Douglas Costa le aggiunte, ma c'​è anche il nodo Higuain da sciogliere. La pista con la Roma non sembra dare novità ed il futuro del Pipita resta sospeso tra la sua volontà, restare, e quella della Juventus, farlo partire.