C'è anche Maurizio Arrivabene all'Assemblea della Lega Serie A in corso a Milano: è lui a rappresentare la Juve all'importante incontro in fase di svolgimento in un hotel del centro, che ha come obiettivo quello di eleggere il successore alla presidenza di Paolo Dal Pino, dimessosi dalla carica e andato a vivere negli Stati Uniti con la famiglia. Tra i nomi che circolano anche quelli di Pierferdinando Casini, che pochi giorni fa era indicato come possibile nuovo presidente della Repubblica, di Walter Veltroni, già contattato nel 2007, e di Roberto Maroni, ex governatore della Regione Lombardia.