La Juventus stasera giocherà a Bologna per vincere e sperare in un passo falso di Milan o Napoli. Questo per entrare nelle prime 4 squadre classificate in Serie A e dunque ottenere la preziosa qualificazione alla prossima Champions League. Il match di andata, disputato il 24 gennaio all'Allianz Stadium, vide la Juve battere 2-0 il Bologna con un gol per tempo, prima Arthur e poi McKennie.

Rivivete quelle due reti nel video condiviso oggi su Twitter dal club bianconero: