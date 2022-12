C'era anche Andreaquesta mattina all'allenamento a porte aperte dellaalla. L'ormai ex presidente del club bianconero, che ha lasciato il suo incarico il 28 novembre scorso insieme all'intero CdA, è stato notato a bordocampo insieme a Federico, tuttora nel ruolo di direttore sportivo, e a Matteo, responsabile dello scouting.Intanto, proprio pochi minuti fa, è arrivata la notizia - importante aggiornamento nell'ambito dell'inchiesta sui conti della Juventus - che ladi Torino ha rinunciato alle misure verso il club, e dunque all'appello contro il Gip, sia per la società che per le persone fisiche tra cui appunto Agnelli ( QUI tutti i dettagli ).