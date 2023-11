La pausa per le nazionali servirà anche in casa Juve a recuperare alcuni giocatori infortunati, o almeno la speranza è quella. Mentre ci sono ancora dubbi su quando Weah e soprattutto Danilo potranno tornare a disposizione di Massimiliano AllegriIl 32enne è fuori dalla quinta giornata per una lesione al bicipite femorale. Uno stop che ha ridotto le scelte bianconere nelle ultime settimane, considerando anche l'infortunio di Danilo.Il brasiliano è tra i giocatori con il contratto in scadenza nel 2024 ma a differenza di Rugani e Rabiot (anche loro nella stessa situazione), la Juve non ha intenzione di prolungare la sua avventura a Torino. Saranno quindi gli ultimi mesi del classe 1991 in bianconero, che lascerà la Juve dopo 9 anni.Un'ultima stagione che rischia di vedere Alex Sandro poco protagonista. Già prima dell'infortunio, Allegri gli aveva preferito Gatti nelle ultime due gare. Oltre all'ex Frosinone però, ora c'è anche Rugani in rampa di lancio. Lui che ad inizio anno era l'ultimo delle gerarchie e adesso si propone come prima riserva una volta che rientrerà Danilo. Con una sola competizione quindi, Alex Sandro può concludere l'avventura a Torino in un ruolo che non aveva praticamente mai avuto in tutta la sua sua esperienza in Italia