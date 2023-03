"Vorrei rigiocare sicuramente la finale di Champions, provare a vincerla", così Alex Sandro, nell'intervista rilasciata al canale ufficiale della Juventus, parla della gara contro il Real Madrid di Cardiff, terminata 4-1 per i blancos."Ho vinto 11 trofei in totale. Il più speciale? Il primo campionato. E' stato difficilissimo. Ricordo una riunione tra i giocatori, abbiamo detto che dovevamo lasciare tutto, solo noi dentro, per fare quel che abbiamo fatto. Da quel momento lì abbiamo iniziato a fare il nostro meglio"