La Juventus deve rinforzare anche un altro reparto: quello dei terzini. Risultato spesso carente in questa stagione. Sembrava inizialmente che il brasiliano Alex Sandro fosse destinato alla partenza, in quanto non aveva convinto i tifosi con le prestazioni spesso deludenti in questa stagione. Così però non sarà: Alex Sandro ora è verso la permanenza in bianconero, a lasciare il club potrebbe essere Luca Pellegrini che vorrebbe giocare di più. Stando a quanto raccolto dal Corriere dello Sport. IN ENTRATA - La Juve ha iniziato a contattare l'Udinese per accaparrarsi Destiny Udogie. Affare che si potrebbe concludere per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Nel caso in cui partisse Alex Sandro invece il nome caldo è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, spesso già accostato a Madama ma non solo. Piace anche Wijndal. Per la fascia destra resta l'attesa del rinnovo di Mattia De Sciglio, seppur dovrebbe essere solo formalità in quanto Juventus e terzino milanese dovrebbero già aver raggiunto l'intera ma manca l'ufficialità. Piacerebbero Raoul Bellanova del Cagliari oppure Gabriel Molina sempre dell'Udinese in caso di partenza di De Sciglio.