Si profila un altro anno allaper. Secondo Sky Sport, infatti, il brasiliano indosserà la maglia bianconera fino al 2024, grazie alla clausola per ilinserita nel suo contratto che prevede una soglia di presenze che raggiungerà presto. Sempre stando a Sky, peraltro, nel caso in cui il club decidesse di non percorrere questa strada dovrebbe pagare un- A differenza di quanto si pensava fino a soli pochi mesi fa, quindi, l'esperienza di Alex Sandro a Torino potrebbe non interrompersi al termine della stagione in corso, in cui sembra aver ritrovato una buona continuità di rendimento. Intanto, già neldi domani contro i granata toccherebbe la suacon la Vecchia Signora, un traguardo che gli offrirebbe di diritto il privilegio di esporre la sua casacca al JMuseum.