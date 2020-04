7









La Juventus lavora al presente per pianificare il futuro. Il coronavirus ha rallentato il lavoro dei dirigenti ma in casa bianconera si continua a mettere a punto le strategie di mercato attraverso videochiamate e contatti a distanza. Tra gli obiettivi di Paratici c'è quello di rinforzare la fascia sinistra, dove spesso Alex Sandro si è ritrovato a fare gli straordinari a causa delle condizioni fisiche di De Sciglio che fanno riflettere la dirigenza. L'ex terzino del Milan potrebbe essere inserito come contropartita in qualche trattativa, su quella fascia quindi bisognerà prendere un'altro esterno. I NOMI - Il primo nome è quello di Luca Pellegrini, già della Juve che l'ha preso l'estate scorsa dalla Roma nell'ambito dell'operazione Spinazzola. Il classe '99 sta facendo una buona stagione a Cagliari e sicuramente dopo la fine del campionato tornerà alla Juve per fare il ritiro. Poi si valuterà se tenerlo in rosa o rigirarlo in prestito. Chi dovrebbe rimanere è Alex Sandro, che nonostante alcuni alti e bassi ha convinto il club a puntare ancora su di lui. A meno di clamorose offerte però, che potrebbero arrivare dall'Inghilterra, con Manchester United e Chelsea in prima fila, dalla Francia, dove c'è il Psg interessato e dalla Spagna, con il Real Madrid che ci sta pensando. Con tutti questi club ci sono discorsi aperti nei quali Alex Sandro potrebbe rientrare come pedina di scambio. Per esempio potrebbe essere inserito nell'affare Pogba con il ManUtd per abbassare la parte cash, o si potrebbe proporre al Psg per arrivare a Icardi se i parigini dovessero riscattarlo dall'Inter. Più complicato uno scambio con Marcelo del Real Madrid, al quale la Juve non è interessata per via dell'età e dell'ingaggio del giocatore. Nel Chelsea invece c'è Emerson Palmieri che tanto piace a Sarri col quale aveva già lavorato a Londra e Alex Sandro potrebbe essere la chiave giusta per aprire la porta dei Blues. Quello che verrà sarà un mercato diverso fatto soprattutto di scambi, la Juve valuta e riflette sulle mosse da fare, in attesa di entrare nel vivo.