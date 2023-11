Nella conferenza stampa di ieri, Massimiliano Allegri ha fatto il punto anche sugli infortunati e in particolare su Alex Sandro e Danilo. Quest'ultimo è ancora alle prese con la lesione muscolare e non recupererà per Juve-Cagliari. La speranza è di averlo per il big match contro l'Inter dopo la sosta. Alex Sandro invece sta per essere recuperato e potrebbe tornare tra i convocati per la prossima giornata.