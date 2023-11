La chiamano "DBS", e no, non è un nuovo gruppo musicale così tanto in voga. E' semplicemente la "difesa titolare" che torna a comporsi: a Monza rientrerà infatti Danilo dopo il mese d'assenza per infortunio, già con l'Inter si è rivisto nel finale. Pochi minuti al posto di Kostic valgono comunque una candidatura - forte - per la prossima partita.Sì, perché le prime scelte di Allegri restano loro, nonostante la crescita di- svarione su Lautaro a parte - e nonostante le ottime risposte di un ritrovato Rugani. Il tecnico bianconero ha avuto la controprova di una profondità di rosa proprio lì dove c'era bisogno, e adesso la Juventus si sente certamente più forte. Però... però c'è la DBS, e se è a disposizione iniziano loro: anche allora c'è stato un filotto decisivo per mettere sui binari giusti la stagione, e il simbolo della prontezza difensiva è diventato il trio carioca.L'ultima volta in campo per i tre, almeno dal primo minuto, è stato lo scorso agosto: era Juve-Bologna, finì 1-1 e segnò Ferguson dopo appena 24 minuti. C'era ancora tanto da mettere a posto, era la stessa Juventus che avrebbe poco dopo preso 4 reti a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In generale, parlare la stessa lingua non è stato sinonimo di coesione. Per Danilo, Bremer e Alex Sandro è servito ugualmente un percorso lungo, a volte tortuoso. Vedi Napoli.