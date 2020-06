La Juventus è tornata a respirare lo Stadium. Musica nel riscaldamento, partitella in due tempi da 30 minuti e gli occhi attenti di Nedved e Paratici, la squadra di Maurizio Sarri ha ricreato le condizioni di quando si tornerà in campo, il mondo migliore per abituarsi ai rumorosi silenzi delle gare post-covid. Per l’esattezza, tra 5 giorni, quando Cristiano Ronaldo e compagni ospiteranno il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Tra i compagni c’è Alex Sandro, il terzino onnipresente che scalpita per la conclusione della stagione. Il brasiliano ha postato su Instagram una sua foto mentre muove i primi passi sul prato dello Stadium, dopo essere uscito dai tunnel che cullano e caricano le squadre prima dell’ingresso in campo, un’altra invece mentre calcia il pallone.