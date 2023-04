Dopo oltre un mese,Il brasiliano si era fermato dopo il primo tempo nel match contro la Roma e proprio allo stadio Olimpico tornerà in campo. "Sta meglio, potrebbe essere della partita", ha dichiarato Allegri in conferenza stampa. Ne ha bisogno la Juve visto il calendario e le poche alternative in difesa con Bonucci che al massimo sarà convocato.Il dubbio che Allegri deve ancora sciogliere è chi farà spazio ad Alex Sandro. La difesa titolare sarebbe ovviamente quella tutta brasiliana, anche se le prestazioni di Gatti hanno dimostrato che l'ex Frosinone può essere all'altezza. In più, Allegri ha detto apertamente che qualcuno dietro ha bisogno di rifiatare viste le tante partite giocate. Il riferimento è soprattutto per Danilo, il giocatore con più minutaggio in stagione.aspettando prima o poi anche Bonucci.