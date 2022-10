Una serata storica per. Il brasiliano ha raggiunto la presenza numero 200 in Serie A con la maglia della Juventus. Il difensore brasiliano è stato acquistato nell'estate del 2015 dal Porto, dove aveva dimostrato grandissime doti di corsa e un mancino di livello. Ora ha il contratto in scadenza a giungo, Alex non dovrebbe rinnovare e chiudere così, dopo 7 anni, la sua esperienza a Torino e alla Juve.