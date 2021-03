Fabio Paratici sarà chiamato ad un altro mercato estivo in cui fantasia ed occasione regneranno sovrane. Il CFO bianconero ragionerà in ottica scambi, identificando quali giocatori bianconeri potrebbero diventare moneta ambita. Tra questi, come riporta Tuttosport, potrebbe rientrare Alex Sandro, non più brillante come le prime annate in bianconero. Il brasiliano – si legge – potrebbe essere oggetto di discussione con il Chelsea per Emerson Palmieri o con il Manchester City per Mendy.