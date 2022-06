Chiuso Pogba, si prova a finalizzare la trattativa per Di Maria. Dopo, si aprirà una nuova fase del mercato della Juventus, quella che riguarda le uscite. Senza cessioni, infatti, non sarà possibile cambiare volto alla squadra e inserire in rosa quello di cui Massimiliano Allegri ha bisogno. Tra i calciatori a margine del progetto c’è Alex Sandro, che nell’ultima stagione non ha convinto e sembra ormai lontano parente dell’esterno che arava la fascia e metteva quantità e qualità nei meccanismi della squadra.



Secondo quanto riporta calciomercato.com, nei giorni scorsi negli uffici della Continassa sono arrivate delle manifestazioni d’interesse per Alex Sandro. Contestualmente, però, il calciatore ha comunicato alla Juventus di voler arrivare a scadenza di contratto e lasciare Torino solo nella prossima stagione.