Risale a poche ore fa la notizia, lanciata da Sky, secondo cuiè pronto a vivere un altro anno con la maglia della, grazie al rinnovo automatico di contratto che può scattare al raggiungimento di una determinata soglia di presenze. Nel caso in cui questo scenario si concretizzasse davvero, il brasiliano entrerebbe sempre di più nella storia della Vecchia Signora: con quella - molto probabile - neldi domani, infatti, le sue presenze in bianconero saranno complessivamente 300, solo 27 in meno di quelle collezionate da Pavelche, ad oggi, è il giocatore straniero sceso in campo più volte per difendere i colori della Juve. Un traguardo, quello della Furia ceca, che con un'altra stagione Alex Sandro avrebbe la possibilità di raggiungere e superare.