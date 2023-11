"Ah che giornata che ti ho preparato...". "No, io ho portato la bella giornata! Io ho portato il sole, certo! Faceva freddo, sono uscito e guarda che sole che c'è!". È la simpatica conversazione tra un componente dello staff di Massimiliano Allegri e Alex Sandro, con quest'ultimo che, ormai pienamente reintegrato tra i compagni al lavoro alla Continassa, ha scherzato sul fatto che il suo ritorno abbia influito positivamente anche... sulle condizioni meteorologiche di Torino. Un siparietto simpatico, con il brasiliano che si è poi unito ai compagni per l'allenamento in vista di Juve-Inter, gara per cui dovrebbe essere regolarmente convocato. Guarda il video qui sotto, condiviso dal club sul proprio canale YouTube.