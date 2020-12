Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Sky Sport non trascurando un ricordo di Paolo Rossi, eroe dei Mondiali spagnoli di 38 anni fa ed ex attaccante anche della Juventus, appena scomparso. Queste le parole del terzino bianconero: "Prima di tutto mi dispiace per la sua famiglia e per tutti i suoi tifosi. E per il calcio in generale. Lui ha significato tantissimo per tutto il mondo. Certo, nel 1982 è stato il giustiziere di noi brasiliani. E poi ha deciso il Mondiale. In Brasile ce lo ricordiamo bene, non è stato importante solo in Italia".