Tra le prestazioni positive dellasicuramente anche quella di, schierato come braccetto difensivo allargandosi poi in fase di costruzione. Tuttosport lo premia dandogli addirittura 7 in pagella: "A inizio ripresa stoppa Aina lanciato verso Szczesny. Lettura importante all'interno di una partita giocata ad alto livello dal primo minuto. Alcune progressioni palla a terra restituiscono l'idea che il brasiliano sia in ottime condizioni fisiche. Il terzino, fortemente criticato negli ultimi periodi, può così ritrovare fiducia dopo ieri.