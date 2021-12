Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, tutto da capire il futuro di. Secondo il quotidiano, il brasiliano potrebbe anche restare a prescindere dal grande calo di prestazioni. Alex Sandro rischia di "rimanere più per il contratto pesante che per ragione tecniche". Per Sandro l'addio resta possibile, anche se è presto per immaginare nuovi arrivi. La Juve intanto si porta avanti per il futuro: oltre alla conferma di Pellegrini, il nome è anche quello di Cambiaso, ora al Genoa.