Recentemente,ha festeggiato un record significativo, posizionandosi tra gli stranieri con il maggior numero di presenze nella maglia della. Tuttavia, questo primato sembra destinato a rimanere tale poiché, al termine della stagione in corso, il contratto del brasiliano non sarà rinnovato. Si prospetta quindi la conclusione dell'esperienza di Alex Sandro con la squadra bianconera. Nonostante il suo contributo e il record ottenuto, il futuro del giocatore assume contorni di cambiamento, aprendo la strada a nuovi capitoli nella storia della Juventus e aprendo spazi per eventuali nuovi arrivi nella squadra.