Attualmente, nella rosa della Juventus, ci sono due calciatori il cui contratto scade a giugno. Per quanto riguarda Adrien Rabiot, la Juventus farà ogni sforzo per proseguire la collaborazione con lui anche per la prossima stagione. Per quanto concerne, è prevedibile la sua partenza a parametro zero a giugno, e anzi non è esclusa la possibilità di una sua cessione già a gennaio nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta interessante.