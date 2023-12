Il destino dialla Juventus è oggetto di analisi da parte di Tuttosport, che prevede la sua partenza alla fine della stagione, ma non esclude la possibilità di un trasferimento già a gennaio. Attualmente, la prospettiva più tangibile, secondo il quotidiano, sembra essere un ritorno in Brasile. Tuttavia, recentemente si stanno aprendo anche opportunità per un futuro calcistico in Turchia. L'esterno brasiliano, noto per le sue abilità difensive e offensive, potrebbe quindi intraprendere una nuova fase della sua carriera, lontano dai campi italiani, alla ricerca di nuove sfide e opportunità. Resta da vedere quale strada sceglierà il giocatore e come si evolverà questa interessante vicenda nel mercato del calcio internazionale.