Questa volta non sembrano esserci sorprese o cambi di programma all'orizzonte alla, questa dovrebbe davvero essere l'ultima stagione diin bianconero. Con la Juve che quindi dovrà sostituirlo. Possibilmente con un colpo a zero, considerando anche come a parametro zero se ne andrà il brasiliano che ha nel mirino il record di presenze per uno straniero nella storia della Juve. E c'è da tempo un nome in cima alla lista della coppia Giuntoli-Manna, uno già seguito la scorsa estate e su cui si sarebbe fiondata proprio nel caso in cui